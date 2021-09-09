Главу МЧС России Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Церемония похорон главы МЧС России Евгения Зиничева состоится 10 сентября 2021 года на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном главком МЧС по Петербургу.

"10 сентября 2021 года на Северном кладбище Санкт-Петербурга состоится церемония похорон главы МЧС России Евгения Зиничева, трагически погибшего, спасая человека, 8 сентября в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите арктической зоны от ЧС", - говорится в сообщении.

Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Зиничеву было 55 лет. Он родился в Ленинграде 18 августа 1966 года. С 1987 года служил в органах государственной безопасности, с 1991 года занимал различные должности в органах госохраны, в том числе в службе безопасности президента. В конце июля 2016 года его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС России.