Эксперты связали распространение коронавируса в одном из регионов ФРГ с плохой вентиляцией

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Плохая система вентиляции воздуха в закрытом помещении на карнавале в коммуне Гангельт (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе ФРГ стала основной причиной быстрого распространения коронавируса в регионе. К такому выводу пришла группа немецких ученых из Боннского университета после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщило агентство DPA со ссылкой на препринт научной статьи.

Мероприятие, в котором приняли участие порядка 450 человек в возрасте от шести до 79 лет, состоялось в середине февраля 2020 года. Почти половина гостей (46%) впоследствии заразились коронавирусом. На протяжении нескольких месяцев ученые изучали расположение и передвижение людей, пытаясь определить основную причину столь стремительного распространения коронавирусной инфекции. Результаты показали, что главным фактором этому послужила именно плохая вентиляция воздуха в зале, где проходил карнавал.

В закрытое помещение, по словам ученых, поступало лишь около 30% свежего воздуха. Таким образом, у гостей, находившихся вблизи вентиляционных отверстий, риск заражения коронавирусной инфекцией, был гораздо выше. При этом такие факторы, как употребление алкоголя и пол участников мероприятия, не оказали влияния на степень инфицирования коронавирусом.

"Исследование ясно демонстрирует, насколько важна хорошая вентиляция со свежим воздухом и системами фильтрации", - констатировал руководитель работы, вирусолог Хендрик Штрек. "Все указывает на то, что аэрозоли и вентиляция играют решающую роль в том, имеет ли место наличие инфекции", - подытожил он. Вместе с тем, как выяснили ученые, одним из важных факторов, влияющих на вероятность заражения, стал возраст гостей. Чем старше были участники карнавала, тем выше риск инфицирования.

Кроме того, эксперты заметили, что из Гангельта вирус распространился по всему городу Хайнсберг в течение следующих нескольких недель после проведения карнавала. Это, по утверждению ученых, привело к первой крупной вспышке коронавируса в Германии в районе на границе с Нидерландами.