В России выявили 18 341 случай заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 341, до 7 102 625. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,26%.

В частности, в Москве за сутки выявили 1 566 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 1 504, в Подмосковье - 585, в Свердловской области - 509.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло в России до 554 188 человек.

Число вылечившихся и умерших

Количество вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 121, до 6 357 272. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,5% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 1 143 пациента в Санкт-Петербурге, 640 - в Иркутской области, 551 - в Республике Коми, 516 - в Ростовской области, 513 - в Московской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 789 против 794 днем ранее, до 191 165. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,69%, следует из данных штаба.

В частности, в Свердловской области за сутки зарегистрировали 37 смертей, в Краснодарском крае - 34, в Санкт-Петербурге - 32.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 566 против 1 801 днем ранее, до 1 582 641. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 48 против 52 днем ранее. Всего в столице умерли 27 935 человек, следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 443, до 1 461 536. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 93 170 человек.