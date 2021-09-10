Жители Кемерова определят место стелы "Город трудовой доблести"

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Проект стелы "Город трудовой доблести" для Кемерова подготовят к весне. Место ее установки согласуют с жителями, сообщил глава города Илья Середюк.

"Стела будет. Я полагаю правильным согласовать с кемеровчанами эскизы, над которыми мы начнем сегодня работать, дадим задание архитекторам [разработать], какой она должна быть, составим техническое задание, выберем место, посоветуемся с кемеровчанами. У нас впереди зимний период, когда не ведут строительные работы, в течение зимнего периода мы справимся [с разработкой проекта]", - сказал Середюк, отвечая на вопрос ТАСС.

По мнению экс-главы Кемерова, почетного гражданина города и области Владимира Михайлова, который руководил администрацией областного центра более 25 лет - до 2012 года, стелу "Город трудовой доблести" следует установить в месте, где ее смогут видеть как можно больше людей и гостей города.

"На въезде [в город], на основной магистрали, недалеко от въезда. Или там, где больше всего людей. Такое место нужно найти. А может, поставить несколько дубликатов, для того, чтобы люди знали", - сказал Михайлов ТАСС.

На заседании оргкомитета "Победа" 9 сентября Владимир Путин заявил, что звание "Город трудовой доблести" будет присвоено еще 12 российским городам. Кроме Кемерова его получат Оха (Сахалинская область), Ступино (Подмосковье), Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита и Дзержинск (Нижегородская область).

В 2020 году звание "Город трудовой доблести" в числе 20 первых городов России было присвоено другому кузбасскому городу - Новокузнецку, где в годы войны работали десятки эвакуированных заводов. Они выплавляли металл, из которого был изготовлен каждый четвертый советский снаряд, каждый второй танк, половина всех боевых самолетов. Кемерово стал вторым в регионе городом-обладателем почетного звания. В областной центр было эвакуировано оборудование 38 заводов, на их основе возникло 11 предприятий, в том числе пять оборонных. В Кемерове отливали корпуса для мин, изготавливали заряды для гаубиц, патроны для винтовок. Каждый третий снаряд советской армии начинялся кемеровским порохом, в том числе знаменитые "Катюши".