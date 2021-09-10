В Петербурге зафиксировали рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Рост числа госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией отмечается в Санкт-Петербурге за последнюю неделю, ежедневно показатель увеличивается на 10-20 человек. Об этом сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"Мы живем в очень непростое время, к сожалению, надеялись, что этой осенью пандемия пойдет на спад и станет полегче, мы займемся своей привычной рутинной деятельностью. Но, к сожалению, как показывает последняя неделя, мы даже немного стали сейчас опять увеличивать обороты, плюс где-то [на] 10-20 человек ежедневно увеличивается госпитализация пациентов с COVID-19. Надеемся, что вакцинация даст свои положительные моменты и мы не встретимся с четвертой волной, или встретимся, но с минимальной ее амплитудой", - сказал он на межрегиональной научно-практической конференции "Современная онкология. Пандемия COVID-19, год второй".

По данным на 9 сентября, за сутки в городе госпитализировали 271 человека с коронавирусом. В городе развернуты 5 163 койки для лечения этой категории пациентов, всего в стационарах сейчас находятся 3 655 человек.

Вакцинацию от коронавируса первым компонентом вакцины прошли 1,5 млн человек, примерно столько же завершили цикл.

По последним данным, в Петербурге выявили 588 903 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 562 850 человек, умерли 20 936. За последние сутки в городе выявили 1 504 случая заражения.