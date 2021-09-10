Подходы к новой схеме оплаты труда в здравоохранении систематизируют к октябрю

САРАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Власти России к октябрю систематизируют подходы к формированию новой системы оплаты труда в системе здравоохранения, предполагающей в том числе единый стандарт компенсационных и стимулирующих выплат. Об этом сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Экспертами отрабатывается система с 16 разрядами. <...> Предполагаем, что где-то к октябрю месяцу мы внесем уточнения <...>, чтобы уже систематизировать подходы и сказать, как будут формироваться оклады, коэффициенты. И самое важное, чтобы по всей стране был единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат, чтобы не было чересполосицы, которая сегодня имеет место быть", - сказала она.