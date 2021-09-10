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ФСО 11 сентября закроет вход в Кремль для посетителей

В этот день также не будет проводиться церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) Российской Федерации предупредила о закрытии для посетителей Московского Кремля на один день в субботу в связи с проведением государственного мероприятия.

"В связи с переносом даты проведения государственного мероприятия допуск посетителей на территорию Московского Кремля 11 сентября 2021 года осуществляться не будет", - сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

Уточняется, что 11 сентября также не будет проводиться церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка.

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