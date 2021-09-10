Москалькова поддержала инициативу о запрете списания соцвыплат за долги

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала инициативу партии "Единая Россия", предусматривающую введение запрета на списание социальных выплат за долги. Об этом в пятницу она сообщила журналистам.

"К нам поступает немало обращений по таким вопросам. Человек приходит и со слезами на глазах просит о помощи, просит вернуть ему последние средства к существованию. Мы стараемся решить каждый случай, но проблема явно системная и требует решения на законодательном уровне. В этой связи поддерживаю законодательную инициативу о запрете на списание соцвыплат за долги", - сказала Москалькова.

Она подчеркнула, что институт омбудсмена готов вместе с депутатами Госдумы проработать этот законопроект, чтобы он был как можно скорее принят. По словам Москальковой, списание социальных пособий и выплат со счетов граждан за долги являлось давно назревшей проблемой.

Законопроект

Ранее группа сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете списывать со счетов должников средства, выделяемые в рамках социальной поддержки государства. Авторами законопроекта выступили первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак, лидер думской фракции единороссов Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев, а также сенаторы Николай Журавлев и Инна Святенко.

Нововведение защитит получателей единовременных выплат. Речь идет о социальных выплатах всем, кому президентом или правительством решено оказать помощь. Ранее по инициативе единороссов уже были приняты законы о запрете списания за долги минимального гарантированного дохода граждан, пенсий, алиментов и других выплат. Однако именно соцвыплаты выпали из-под действия этих норм.

Законопроект также расширяет перечень соцвыплат, которые не подлежат списанию. Теперь в него добавлены все выплаты, направленные на социальную поддержку граждан. В их числе поддержка малообеспеченных беременных женщин и денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.

Законопроект был разработан "Единой Россией" после того, как президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии, призвал парламентариев защитить от автоматического списания все социальные выплаты.