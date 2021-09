Как ребенку начать изучать программирование? Вместе с педагогами мы сделали инструкцию

Многие родители хотели бы, чтобы дети изучали программирование и впоследствии могли работать в IT. Действительно в России не хватает программистов, крупные компании не могут закрыть тысячи вакансий. В ближайшие годы, по их прогнозам, эта нехватка останется, а значит, в IT по-прежнему будут хорошие зарплаты и карьерные возможности. К тому же сегодня минимальное умение программировать — преимущество, как хороший английский. Знание, скажем, языка, позволяющего работать с данными, помогает во многих профессиях, далеких от IT: в журналистике, естественных науках. Но как сориентироваться — когда, где и чему учить ребенка? Разбираемся с педагогами и подростком, который уже два года работает в IT-компании и готовит обучающий курс для детей.

С какого возраста начинать?

Сейчас много школ программирования для детей 1–3-х классов. Настоящему кодингу там не учат, детей знакомят с тем, как создаются программы. Для этого чаще всего используется обучающий язык Scratch — это и программа, где можно, как пазл, из блоков складывать игры, мультфильмы, простые задачи, и комьюнити, где все выкладывают свои проекты, их можно просматривать, как-то менять для себя. В магазинах продаются, например, машинки-конструкторы, которые нужно собирать и писать для них команду на Scratch. В программе обычной школы всему этому не учат. Но стоит ли нагружать ребенка так рано?