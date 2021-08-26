Как выучиться на IT-профессию бесплатно? Платит государство или вы с будущей зарплаты

В России не хватает IT-специалистов, с этим дефицитом в той или иной мере сталкивается большинство работодателей. По их прогнозам, нехватка будет ощущаться в ближайшие несколько лет. При этом многие раздумывают о том, чтобы уйти в IT, хотя бы потому, что это одна из немногих сфер, где во время пандемии росло и число вакансий, и зарплаты. Специфика труда часто позволяет работать удаленно, а значит сохранить доходы в кризис. Иногда сделать шаг в сторону новой профессии мешат цена переподготовки — чаще от 50 тыс. рублей за базовый курс. Но есть несколько способов переучиться бесплатно, за полцены или пройти курс, а оплатить его с будущих зарплат.

Способ первый. Обучиться по госпрограмме

"Университет 2035" — это образовательный проект Национальной технологической инициативы. В ближайшие три года он собирается немного восполнить нехватку IT-специалистов — переучить 6100 россиян. Заявки на первый поток обучения начнут принимать в конце сентября. Организация действует в рамках федеральной программы "Искусственный интеллект". Набирает по конкурсу (информации о критериях отбора пока нет), подготовка за счет госбюджета.

Какие профессии можно получить? Специалисты по работе с большими данными (дата-аналитик, инженер-аналитик, технический аналитик, архитектор данных), проджект-менеджер (руководитель команд разработки), системный архитектор ИИ-систем (разрабатывает архитектуру программы/продукта с использованием искусственного интеллекта и руководит разработкой).

Прием заявок начнется на сайте университета. Следите за обновлениями после 20 сентября.

Еще одна госпрограмма. Но не полностью бесплатная

"Цифровые профессии"— это проект федеральной программы "Кадры для цифровой экономики", который позволяет гражданам России получить дополнительное профессиональное образование в IT с финансовой поддержкой в размере 50% стоимости обучения. Вы выбираете курс в одной из 33 российских организаций, которые работают с проектом, половину за него оплачиваете сами, половину платит организатор. Обучение проходит онлайн. В программе как крупные онлайн-школы: "Нетология", GeekBrains, "Яндекс.Практикум", "СберУниверситет", Skyeng и другие, так и университеты: МГТУ им. Н. Э. Баумана, РЭУ им. Г. В. Плеханова и так далее.

Кто может обучиться? Женщины (16−60 лет) и мужчины (16−65 лет) со средним профессиональным и/или высшим образованием, не получающие пенсионные выплаты по старости. В 2021 году приступить к обучению смогут 25 тысяч россиян.

Какие профессии можно получить? В каталоге 24 профессии, можно выучиться на разработчика, тестировщика, аналитика данных, руководителя проекта. Простых и коротких курсов по работе в соцсетях — нет. Проект софинансирует только длительные курсы — от 250 академических часов. Смысл в том, чтобы после обучения слушателю хватало знаний для трудоустройства. Найти курс и подать заявку можно на сайте проекта.

Способ второй. Обучиться сейчас, а заплатить потом