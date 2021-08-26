Как выучиться на IT-профессию бесплатно? Платит государство или вы с будущей зарплаты

В России не хватает IT-специалистов, с этим дефицитом в той или иной мере сталкивается большинство работодателей. По их прогнозам, нехватка будет ощущаться в ближайшие несколько лет. При этом многие раздумывают о том, чтобы уйти в IT, хотя бы потому, что это одна из немногих сфер, где во время пандемии росло и число вакансий, и зарплаты. Специфика труда часто позволяет работать удаленно, а значит сохранить доходы в кризис. Иногда сделать шаг в сторону новой профессии мешат цена переподготовки — чаще от 50 тыс. рублей за базовый курс. Но есть несколько способов переучиться бесплатно, за полцены или пройти курс, а оплатить его с будущих зарплат.
Способ первый. Обучиться по госпрограмме
"Университет 2035" — это образовательный проект Национальной технологической инициативы. В ближайшие три года он собирается немного восполнить нехватку IT-специалистов — переучить 6100 россиян. Заявки на первый поток обучения начнут принимать в конце сентября. Организация действует в рамках федеральной программы "Искусственный интеллект". Набирает по конкурсу (информации о критериях отбора пока нет), подготовка за счет госбюджета.
Какие профессии можно получить? Специалисты по работе с большими данными (дата-аналитик, инженер-аналитик, технический аналитик, архитектор данных), проджект-менеджер (руководитель команд разработки), системный архитектор ИИ-систем (разрабатывает архитектуру программы/продукта с использованием искусственного интеллекта и руководит разработкой).
Прием заявок начнется на сайте университета. Следите за обновлениями после 20 сентября.
Еще одна госпрограмма. Но не полностью бесплатная
"Цифровые профессии"— это проект федеральной программы "Кадры для цифровой экономики", который позволяет гражданам России получить дополнительное профессиональное образование в IT с финансовой поддержкой в размере 50% стоимости обучения. Вы выбираете курс в одной из 33 российских организаций, которые работают с проектом, половину за него оплачиваете сами, половину платит организатор. Обучение проходит онлайн. В программе как крупные онлайн-школы: "Нетология", GeekBrains, "Яндекс.Практикум", "СберУниверситет", Skyeng и другие, так и университеты: МГТУ им. Н. Э. Баумана, РЭУ им. Г. В. Плеханова и так далее.
Кто может обучиться? Женщины (16−60 лет) и мужчины (16−65 лет) со средним профессиональным и/или высшим образованием, не получающие пенсионные выплаты по старости. В 2021 году приступить к обучению смогут 25 тысяч россиян.
Какие профессии можно получить? В каталоге 24 профессии, можно выучиться на разработчика, тестировщика, аналитика данных, руководителя проекта. Простых и коротких курсов по работе в соцсетях — нет. Проект софинансирует только длительные курсы — от 250 академических часов. Смысл в том, чтобы после обучения слушателю хватало знаний для трудоустройства. Найти курс и подать заявку можно на сайте проекта.
Способ второй. Обучиться сейчас, а заплатить потом
Для тех, у кого нет денег, чтобы заплатить за курс, но есть свободное время и большое желание войти в IT, онлайн-университет Skypro запустил программу Income Share Agreement (ISA) — соглашение о долевом разделении доходов. По ее условиям, студенты могут без предварительной оплаты получить IT-профессию, а затем помощь в трудоустройстве. Далее в течение двух лет они должны отчислять компании 17% от зарплаты. Но только если они реально трудоустроились или открыли свое дело и вышли на доход выше 50 тыс. рублей.
Кто может обучиться? Мотивированный кандидат. Школа проводит собеседование, чтобы понять серьезность намерений. Придется выполнить тестовое задание, а затем посвящать обучению 40–50 часов в неделю в течение трех-четырех месяцев.
Совмещать с основной работой, скорее всего, не выйдет. Учиться нужно целый день — с 10:00 до 19:00. Обучение построено по персональному плану, студентов сопровождает специалист-практик, а затем карьерный консультант готовит к собеседованиям.
Какие профессии можно получить? Инженер по тестированию, аналитик данных и fronted-разработчик.
Тестирование этой программы началось в мае 2021 года. С момента запуска на работу с доходом выше 50 тыс. рублей устроились десять студентов. Сейчас на потоках обучается более 40 человек.
Способ третий. Бесплатные курсы
Бесплатные курсы — это, скорее, углубленная профориентация, чем способ получить знания, с которыми можно искать работу. Обычно длятся две — четыре недели. Включают несколько лекций и выполнение небольшого задания. Онлайн-школы проводят их, чтобы в результате привести слушателей на нормальное обучение. Но попробовать IT перед тем, как идти всерьез учиться, — хорошая идея. Особенно если вы плохо представляете, с чем придется иметь дело. Бывает, люди в процессе обучения или на стажировке в компании понимают, что это совсем не то, что им надо.
Например, в "Нетологии" можно пройти бесплатный курс по созданию своего первого мобильного приложения. "Он рассчитан на три недели. Студент может пройти его быстрее, если захочет более интенсивного обучения. Там можно познакомиться с языками разработки мобильных приложений и самостоятельно написать приложение для Android. Начинающие специалисты смогут сделать только самое простое приложение, но задача позволит человеку понять, нравится ему профессия мобильного разработчика или нет", — объясняют в организации. Также есть бесплатные курсы по введению в сферу Data Science, курс по верстке сайтов. Если вы не определились, какие профессии в IT в целом могут вам понавиться, то есть профориентационные курсы, где расскажут про разные направления.
Что еще нужно знать?
Ранее ТАСС писал про то, на какие IT-профессии проще переучиться, если у вас нет технического образования. Здесь можно почитать истории людей, которые поменяли профессию и пожалели или не пожалели об этом. Здесь инструкция, как обучиться на тестировщика и найти работу после 50 лет. А здесь мы рассказывали про профессии, которые можно освоить за полгода и начать работать — удаленно или на себя.
Анастасия Акулова