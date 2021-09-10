Голикова: более 62% родителей довольны обеспечением горячим питанием детей в школах

САРАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Свыше 60% родителей российских школьников удовлетворены качеством и количеством горячей еды, которую их детям дают в учебных заведениях. Этот показатель вырос с 20% до 62%, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

"У нас удовлетворенность [родителей горячим питанием] была 20%. Сейчас она в целом по РФ более 62%", - сказала она на встрече по вопросу реализации инициатив президента Российской Федерации в сфере образования.

Голикова добавила, что, например, в Республике Мордовия доля удовлетворенных горячим питанием родителей достигает 90%.

Вице-премьер напомнила, что за организацией горячего питания следит Министерство просвещения РФ. По ее словам, осталось еще 184 школы по всей стране, которые кормят детей горячей пищей не на площадке самого учреждения.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый класс. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.