Два моногоспиталя для больных COVID-19 закрыли в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Два моноинфекционных госпиталя завершили работу в Тюменской области в связи с тенденцией к стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе, сообщил региональный оперативный штаб.

"С 10 сентября в связи с тенденцией к стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе завершили работу два моноинфекционных госпиталя, организованных на базе реабилитационного центра "Родник" и санатория "Светлый" в Ялуторовске", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что это были госпитали второго уровня, для нетяжелых пациентов. В них завершали лечение выздоравливающие жители с COVID-19 и пневмониями, для которых еще требовалось медицинское наблюдение. Пациенты выписаны в связи с выздоровлением или, если позволяет самочувствие, направлены на амбулаторное долечивание, отметили там.

В настоящий момент в регионе действуют 16 моноинфекционных госпиталей, развернутых на 2 527 мест, свободный коечный фонд оценивается в 20%.

В июле режим повышенной готовности в регионе, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, был продлен до 12 сентября. В области продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. По данным оперативного штаба, всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились более 57 тыс. человек, выздоровели более 50 тыс. человек. По данным областного управления Роспотребнадзора, в последние недели в регионе фиксируется снижение числа заболевших ковидом.