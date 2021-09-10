Представительства Россотрудничества получат новый логотип в виде QR-кода

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Представительства Россотрудничества - "Русские дома" - получат новый логотип, представляющий собой одновременно изображение и QR-код. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

"Когда в начале этого года мы по итогам конкурса выбрали новое название для наших представительств - "Русские дома", неизбежно встал вопрос о визуализации этого образа. Нам показалось важным отразить в нем и современную, технологичную Россию, и наши духовные традиции, нашу историю. Так появилась концепция QR-кода, в котором сочетаются и архитектурное наследие, и государственность, и открытость миру, и включенность в информационные потоки", - отметили в агентстве.

QR-код ведет на сайт агентства, что, как отмечает Россотрудничество, делает его "очень практичным и функциональным". Надпись "Русский дом" будет отображаться на разных языках в зависимости от географического положения страны. "Кто-то видит в этой картинке еще и своего рода окно в Россию или элементы открытой книги, что также соответствует нашей задаче по продвижению российского образования за рубежом", - отметили в Россотрудничестве.

Агентство планирует поэтапное внедрение новой символики в представительствах. "Общее брендирование вместо некоторой нынешней разноголосицы позволит сразу погружать человека в атмосферу "Русского дома", в какой бы стране он в него ни зашел. Все это часть общей стратегии по превращению их в точки притяжения, заметную часть общегородского ландшафта в других государствах", - заключили в Россотрудничестве.

"Русский дом" стало новым неофициальным названием Россотрудничества в марте этого года. Как пояснял глава агентства Евгений Примаков, используемые аббревиатуры и названия, такие как РЦНК (Российский центр науки и культуры) и Россотрудничество, труднопроизносимы для иностранцев. За время конкурса "Переименуй Россотрудничество" было прислано более 800 предложений.