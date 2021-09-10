Тюменская область до 26 сентября продлила введенные из-за коронавируса ограничения

"Внесены изменения в постановление регионального правительства от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности". Документ подписал глава региона Александр Моор. Ограничения, введенные в Тюменской области в связи с режимом повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19, продлены до 26 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

В соответствии с постановлением, при проведении физкультурных и спортивных мероприятий численность зрителей не должна превышать 50% от общего количества мест, при этом общее количество участников мероприятия - не более 1 тыс. человек. Личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области приостановлен до 26 сентября 2021 года.

В области продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. По данным оперативного штаба, всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились более 57 тыс. человек, выздоровели более 50 тыс. человек. По данным областного управления Роспотребнадзора, в последние недели в регионе фиксируется снижение числа заболевших ковидом.