В ХМАО до 2030 года построят почти 40 новых школ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют до 2030 года построить 38 школ, в том числе за счет механизма концессии. Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента образования и молодежной политики ХМАО Александр Гомзяк во время Форума социальных инноваций регионов в пятницу.

"38 школ [планируется построить] до 2030 года. Количество мест - 27,5 тыс.", - сказал Гомзяк.

По его словам, школы будут строиться не только за счет средств федеральных и региональных бюджетов. Для возведения образовательных учреждений планируют привлекать механизм концессии.

В прошлом году занимавший на тот момент должность полномочного представителя президента России в УрФО Николай Цуканов сообщил, что самая сложная ситуация с обеспеченностью местами школьников в округе создалась в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в учебном году во вторую смену там обучалось около трети учеников.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в новом учебном году в Югре начали работать 325 школ, в которых учатся более 226,9 тыс. человек. При этом доля учащихся в первую смену достигло 72,8% (70,8% - в прошлом учебном году), а во вторую, наоборот, снизилось - до 27,2% (29,2% - в прошлом учебном году).

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровье, образование, карьера, долголетие, высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.