На Украине отравились 90 учеников одной из школ города Хмельницкий

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Массовое отравление зафиксировано в школе города Хмельницкий. Всего заболели 90 школьников и один взрослый. Об этом в пятницу сообщил и.о. генерального директора "Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" Николай Габрикевич.

"На сегодняшний день заболел 91 человек, среди которых 90 детей и один взрослый", - заявил Габрикевич, слова которого приводит агентство Укринформ.

Он уточнил, что 15 человек находятся на лечении в инфекционном отделении, их состояние оценивается как средней тяжести. Остальные лечатся дома. "Возможно, такие больные еще будут поступать в больницу", - предположил Габрикевич.

Помимо этого, у троих отравившихся детей из разных классов подтвердили коронавирус.

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что в школе проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Информация о случаях отравления в школе Хмельницкого в украинских СМИ появилась 7 сентября. Первоначально шла речь о четырех учениках. Полиция открыла дело по факту возможного отравления. Школа перешла на дистанционное обучение.