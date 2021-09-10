Кириенко заявил, что родители участников "Большой перемены" хотят создать свой клуб

СУДАК /Крым/, 10 сентября. /ТАСС/. Родители школьников, которые принимали участие в конкурсе "Большая перемена", намерены создать свое сообщество. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на территории арт-кластера "Таврида", где проходит фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей".

"Мы как раз с ребятами, с их родителями, говорили о том, как проект ["Большая перемена"] будет развиваться дальше. Ребята рассказывали о своих проектах, о своих предложениях, как может развиваться дальше "Большая перемена". Родители говорили о том, что они тоже решили создать сообщество, родительский клуб "Большой перемены", - сказал Кириенко после встречи с участниками конкурса и их родителями.

Он отметил, что в сообществах в социальных сетях "Большой перемены" насчитывается "несколько миллионов школьников и несколько сот тысяч родителей". "У нас впервые на "Тавриде" появились школьники. "Таврида" - это студенческий форум, он расширялся по возрасту, здесь появлялись творцы более старшего возраста, но школьников здесь не было никогда", - подчеркнул Кириенко.

По его словам, школьники-конкурсанты вносят вклад в развитие проекта вместе со взрослыми организаторами. "Появилась такая идея, что на "Тавриде" появляется отдельный лагерь для участников "Большой перемены" с родителями. Мне кажется, это получилось", - добавил Кириенко.

Конкурс "Большая перемена" стартовал в 2020 году. Ко второму сезону конкурса присоединились более 2,5 млн школьников и студентов колледжей, более 1,1 млн из них - ученики 5-7 классов, которые принимают участие в конкурсе впервые. Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Образование" и входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ.

Фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.