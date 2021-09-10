Паралимпийцев от Калужской области наградили медалями за особые заслуги перед регионом

ТАСС, 10 сентября. Анастасию Мазур, Евгению Семину, Анастасию Чудину и Юлию Храпкову, которые в составе команды по голболу дошли до четвертьфинала Паралимпийских игр в Токио, а также их тренеров в пятницу наградили медалями "За особые заслуги перед Калужской областью III степени". Представлявшие регион спортсменки внесли весомый вклад в результаты сборной, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

"Сегодня встретился с участниками Паралимпиады, представлявших Калужскую область, и их наставниками. От всей души благодарю за достойное выступление на играх. Наградил спортсменок и тренеров медалями "За особые заслуги перед Калужской областью III степени". <...> Мы гордимся, что наш регион представляли такие яркие и сильные участники", - сообщил Шапша.

Награды получили заслуженные мастера спорта Анастасия Мазур и Евгения Семина, мастер спорта международного класса Анастасия Чудина, мастер спорта Юлия Храпкова. "Голбол - непростой вид спорта. Вместе с нашей командой калужане дошли до четвертьфинала. Тем самым внесли весомый вклад в результаты российской сборной на Паралимпийских играх", - добавил губернатор.

Паралимпийские игры в японской столице прошли с 24 августа по 5 сентября. Российская команда заняла четвертое место в общем медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.