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Пандемия COVID-19

В Хорватии медицинских работников обязали получить ковид-сертификаты

Весь медицинский персонал республики должен пройти вакцинацию против коронавируса

ЗАГРЕБ, 10 сентября. /ТАСС/. Весь медицинский персонал Хорватии должен пройти вакцинацию против коронавируса и в обязательном порядке иметь соответствующие сертификаты. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции Национального штаба гражданской защиты министр здравоохранения республики Вилли Берош.

"Все медицинские работники в скором времени должны будут иметь ковид-сертификаты или один раз в неделю проходить тестирование [на наличие коронавируса] <...>, - подчеркнул Берош. - Такой [сейчас] эпидемиологический момент, что нам необходимо вмешаться в [деятельность] системы здравоохранения и ввести ковид-сертификаты".

По данным Национального штаба гражданской защиты, в Хорватии вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошло 51,92% взрослого населения (43,24% всех граждан страны).

Первый случай заражения в республике был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано почти 382 тыс. заболевших, около 368 тыс. инфицированных выздоровели, 8 413 жителей в результате осложнений умерли.

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ХорватияПандемия COVID-19
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