Более 400 млн рублей получили участники "Тавриды" за время проведения форумов

СУДАК /Крым/, 10 сентября. /ТАСС/. Более 400 млн рублей получили участники молодежного форума "Таврида" за время проведения конкурса. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на территории арт-кластера "Таврида", где проходит фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей".

"Здесь [на "Тавриде"] идет постоянный конкурс с распределением грантов Росмолодежи. За время проведения "Тавриды" было выделено более 400 млн рублей, [которые] распределяются в качестве грантов для реализации совместных и индивидуальных проектов, реализации мечты, с которой человек приезжает сюда на Тавриду", - сказал Кириенко.

В пресс-службе Росмолодежи уточнили что грантовый конкурс проходит на площадке "Тавриды" с 2015 года. "За это время его победителями стали 1 тыс. человек. Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу "Россия - страна возможностей", - подчеркнули в ведомстве.

Фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.