Начинаются торжества в честь Дня перенесения мощей Александра Невского в Петербург

ТАСС, 11 сентября. Череда торжеств пройдет в предстоящие выходные в городах России на годовщину перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, которая станет центральным днем в программе празднования 800-летия с рождения святого князя. 11 сентября на Чудском озере освятят мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной", в Петербурге и Великом Новгороде пройдут фестивали реконструкторов, а 12 сентября проведут литургию в Александро-Невской лавре и крестный ход.

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского. В июне 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий порядок подготовки и проведения этого события. План празднования включает более 150 мероприятий на федеральном и региональных уровнях, основные из них приурочили к вехам жизненного пути князя и к российским государственным праздникам. Центральным днем станет день перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Петербург, который ежегодно отмечается 12 сентября.

11 сентября мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной" на Чудском озере посетит президент России Владимир Путин, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В середине дня президент отправится в Псков и далее - в деревню Самолва, где расположен комплекс. В тот же день чин освящения мемориала проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Мемориальный комплекс на берегу Чудского озера в Псковской области, где 5 апреля по юлианскому календарю (12 апреля - по григорианскому календарю) 1242 года произошло Ледовое побоище, включает в себя шесть фигур спешившихся витязей, три конных фигуры, доспехи поверженного врага, а также флаговую группу. Согласно задумке, памятник состоит из трех частей: в центре находятся сами воины, над ними развеваются знамена с ликами святых, олицетворяющие небесные силы, помогавшие русскому войску, а в нижней части монумента - поверженные щиты врага.

В Великом Новгороде 11 сентября пройдет Всероссийский фестиваль исторической реконструкции "Александр Невский. Воинская доблесть России".

Центральные торжества в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург станет центром торжеств к 800-летию святого князя. "11 и 12 сентября на Кронверкской набережной состоится фестиваль реконструкторов "Невская битва". Он напомнит о сражениях, в которых одержало победу русское войско под командованием Александра Невского. <…> Главные события пройдут 12 сентября в Александро-Невской лавре. В Свято-Троицком соборе пройдет божественная литургия, а после нее - традиционный крестный ход", - рассказали в пресс-службе администрации губернатора.

В преддверии основного празднования в лавре состоялось открытие мозаичной иконы "Святые благоверные князья Феодор Новгородский и Александр Невский", которую изготовили сотрудники благотворительного фонда социальной реабилитации и помощи инвалидам "Кедр" в рамках проекта "Святые покровители града Петра". Икону установили на фасаде южных ворот монастыря рядом с Феодоровской церковью.

В ночь на 12 сентября в 1:10 мск Дворцовый мост разведут под специальный трек-лист из произведений кантаты "Александр Невский" Сергея Прокофьева, а на разведенное полотно моста выведут лазерную проекцию, посвященную жизни великого князя.

Литургии и крестный ход

В День перенесения мощей святого князя в Александро-Невской лавре пройдут три божественные литургии. Богослужения начнутся в 6:45, 7:45 и в 10 часов, позднюю литургию возглавит патриарх Кирилл. После этого начнется малый крестный ход с мощами святого князя. Чтобы событие смогли увидеть все желающие, его будут транслировать на телеканале "Санкт-Петербург", а также на 11 городских экранах в прямом эфире.

Также в Благовещенской церкви Лавры откроют бюст Александра Невского. Верхний храм Благовещенской церкви освятили в честь святого князя 12 сентября 1724 года, в этот день туда торжественно доставили его мощи, перенесенные в Лавру по указу Петра I из Владимира. Кроме того, в этот день наградят лауреатов премии правительства Петербурга "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" имени Александра Невского.

13 сентября на дороги Петербурга выйдет трамвай с изображением Александра Невского, он будет ходить до 6 декабря. В этот же день во Владимире, где Александр Невский был великим князем, пройдет церемония специального гашения марки, посвященной юбилею. Мероприятие состоится на площадке Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, где сейчас проходит выставка об истории почитания князя как святого.

События юбилейного года завершатся 6 декабря, в День памяти святого Александра Невского по православному календарю.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Его стараниями проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Канонизирован в 1547 году как благоверный князь.