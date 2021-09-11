Проект метро в Красноярске получил второе положительное заключение Главгосэкпертизы

ТАСС, 11 сентября. Проект строительство красноярского метрополитена получил второе положительное заключение Главгосэкпертизы. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ) Олег Митволь.

В середине июля вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил властям Красноярского края уменьшить стоимость строительства метрополитена в Красноярске. По словам губернатора края Александра Усса, созданная для этого рабочая группа изучит варианты снижения стоимости хотя бы на 20-30%. Сейчас стоимость проекта составляет 128 млрд рублей.

"Мы получили второе заключение Главгосэкспертизы. Оно, как и первое, касается инженерных изысканий. Заключение передано заказчику", - сообщил Митволь.

По его словам, первоначально КрасноярскТИСИЗ должен был получить одно такое заключение, но затем проект разделили на четыре части. Первые две экспертизы касаются инженерных изысканий, третья экспертиза потребует изучения возможности строительства котлованов, четвертая - самих линий метрополитена.

Также Митволь сообщил ТАСС, что сейчас прорабатывается вопрос по поручению Хуснуллина. Он отметил, что первоначальный проект строительства метрополитена предполагал глубину залегания порядка 60 м, сейчас составляет 25 м. Это, по словам Митволя, позволило удешевить проект.

Ранее губернатор края Александр Усс сообщил, что власти региона планируют начать строительство летом 2022 года. Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство законсервировали в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту "Чистый воздух".