В Крыму опасаются, что решение о находящемся в Амстердаме скифском золоте вновь отложат

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Крымская сторона получила информацию, что решение суда о судьбе скифского золота, которое находится в Амстердаме, вновь могут отложить, сообщил ТАСС директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Заседание суда назначили на 14 сентября.

"До нас дошла информация, что заседание вновь может быть отложено", - сказал Мальгин.

Он добавил, что при этом остается неизменной позиция крымских музеев: предметы должны вернуться в Крым, так как являются неотъемлемой частью музейных коллекций (Центрального музея Тавриды, Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" и Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника).

Несмотря на обращения, направлявшиеся после того, как коллекцию поместили на хранение в Амстардаме семь лет назад, крымские специалисты так и не получили доступа к предметам, напомнил Мальгин. Ранее в музеях, передававших экспонаты для выставки, высказывали мнение, что они уже могут нуждаться в реставрации.

О коллекции

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото, в соответствии с голландскими законами и нормами международного права, должны вернуть украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы.

В октябре 2020 года суд по требованию украинской стороны заявил отвод судье Дуко Оранье и назначил вместо него судью Джерарда Левина.