Власти Якутии к 100-летию региона приобретут сто новых автобусов

ТАСС, 11 сентября. Власти Якутии к весне 2022 года приобретут сто новых автобусов. Автопарк муниципалитетов будет обновлен к 100-летию региона, сообщается в субботу на сайте правительства региона.

"Власти республики к 100-летию образования ЯАССР (Якутская Автономная ССР) в 2022 году планируют приобрести сто новых автобусов", - говорится в сообщении.

Как уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев, проект "Сто автобусов к столетию образования Якутской автономной республики" поддержан министерством промышленности и торговли РФ.

Кроме того, в регионе будет обновлен скоростной пассажирский речной флот - приобретено два судна "Валдай", в планах купить еще два-три скоростных речных пассажирских теплохода "Метеор".

ЯАССР образована в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 27 апреля 1922 года на территории Якутской области. 27 декабря 1991 года Верховный Совет Якутской-Саха ССР принял постановление о переименовании республики в Республику Саха (Якутия). Новое наименование республики было внесено в российскую конституцию в апреле 1992 года.