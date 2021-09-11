Время профобучения будет учитываться при выходе на пенсию жителей Крайнего Севера

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство России уточнило, что периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых проводилось обучение работников, будут учитываться при выходе на долгосрочную пенсию жителей Крайнего Севера. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться при досрочном назначении страховой пенсии по старости", - говорится в сообщении. "Периоды обучения учитываются в том случае, если за жителем Крайнего Севера сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, а работодатель продолжал уплату страховых взносов".

Жители Крайнего Севера, а также приравненных к нему местностей имеют право выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста. Однако до этого постановления в северный стаж не включались периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.