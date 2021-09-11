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Дорогу Новороссийск - Керчь перекроют в ночь на 12 сентября для откачки грунтовых вод

Участок дороги в районе 101-го км будет закрыт до 05:00 по мск

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты выполнят откачку грунтовых вод на участке автодороги Новороссийск-Керчь. Для этого дорогу перекроют в ночь на 12 сентября, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"Темрюкский район, станица Старотитаровская. [Там] с 21:00 мск до 05:00 мск планируется перекрытие автодороги А-290 Новороссийск - Керчь в районе 101-го км для проведения работ по откачке грунтовых вод", - говорится в сообщении.

Работы выполнят специалисты "Росавтодора", отметили в пресс-службе. Имеются пути объезда участка проведения работ, на месте дежурят сотрудники ДПС.

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