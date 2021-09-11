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Пандемия COVID-19

В ХМАО число инфицированных коронавирусом превысило 72 тыс. человек

За сутки ковид подтвердили еще у 146 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 сентября. /ТАСС/. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки увеличилось на 146 человек, превысив с начала пандемии показатель в 72 зараженных, сообщил в субботу оперативный штаб региона.

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С конца августа в Югре фиксировалось от 150 до 136 случаев инфицирования COVID-19 в сутки. С июля до конца августа отмечалось до 200 случаев инфицирования COVID-19 в сутки.

"По данным на 11 сентября на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано и лабораторно подтверждено 72 140 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 146 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

За время пандемии 68 467 пациентов в регионе выздоровели, 1 081 умер.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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