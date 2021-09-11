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Посольство РФ: возобновление полетов из Кабула в ОАЭ и Турцию ожидается в ближайшее время

О намерении возобновить международные полеты также заявляла авиакомпания Ariana Afghan Airlines

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Возобновление авиасообщения международного аэропорта Кабула с Катаром, ОАЭ и Турцией ожидается в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в субботу в посольстве РФ в Кабуле.

"В ближайшее время ожидается возобновления авиасообщения аэропорта Кабула с Катаром, ОАЭ и Турцией", - сказали в диппредставительстве.

В пятницу национальная афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines проинформировала, что намерена возобновить со следующей недели международные полеты. Как заявил новостной ресурс Afgan Urdu на своей странице в Twitter, международные авиаперевозки возобновятся при технической поддержке Турции и Катара, не указав в какие именно государства намерен летать афганский авиаперевозчик. Однако ранее местные СМИ сообщали, что полеты могут возобновиться в Индию, Турцию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

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АфганистанТурцияОАЭРоссия
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