Посольство РФ: возобновление полетов из Кабула в ОАЭ и Турцию ожидается в ближайшее время

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Возобновление авиасообщения международного аэропорта Кабула с Катаром, ОАЭ и Турцией ожидается в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в субботу в посольстве РФ в Кабуле.

"В ближайшее время ожидается возобновления авиасообщения аэропорта Кабула с Катаром, ОАЭ и Турцией", - сказали в диппредставительстве.

В пятницу национальная афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines проинформировала, что намерена возобновить со следующей недели международные полеты. Как заявил новостной ресурс Afgan Urdu на своей странице в Twitter, международные авиаперевозки возобновятся при технической поддержке Турции и Катара, не указав в какие именно государства намерен летать афганский авиаперевозчик. Однако ранее местные СМИ сообщали, что полеты могут возобновиться в Индию, Турцию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.