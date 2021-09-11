В Дагестане газифицировали отдаленные села Ичин и Юхари-Картас

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Газификацию отдаленных сел Ичин и Юхари-Картас Сулейман-Стальского района Дагестана завершили в рамках реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Церемония запуска газоснабжения прошла с участием первого заместителя председателя правительства региона Батыра Эмеева.

Жители сел ждали газоснабжение почти десять лет. В населенных пунктах проживают более 600 человек.

"Сегодня газ поступил в отдаленные села нашей республики. Таким образом, исполняется поручение президента России Владимира Владимировича Путина по газификации страны до 2030 года. Это результат, к которому мы должны стремиться, мы обязаны исполнить поручение главы государства в родном Дагестане, создать комфортные условия для местных жителей", - приводит слова Эмеева пресс-служба правительства республики.

Он также уточнил, что руководство Дагестана и дальше будет работать над улучшением быта жителей республики.