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В Дагестане газифицировали отдаленные села Ичин и Юхари-Картас

В населенных пунктах проживают более 600 человек

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Газификацию отдаленных сел Ичин и Юхари-Картас Сулейман-Стальского района Дагестана завершили в рамках реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Церемония запуска газоснабжения прошла с участием первого заместителя председателя правительства региона Батыра Эмеева.

Жители сел ждали газоснабжение почти десять лет. В населенных пунктах проживают более 600 человек.

"Сегодня газ поступил в отдаленные села нашей республики. Таким образом, исполняется поручение президента России Владимира Владимировича Путина по газификации страны до 2030 года. Это результат, к которому мы должны стремиться, мы обязаны исполнить поручение главы государства в родном Дагестане, создать комфортные условия для местных жителей", - приводит слова Эмеева пресс-служба правительства республики.

Он также уточнил, что руководство Дагестана и дальше будет работать над улучшением быта жителей республики.

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