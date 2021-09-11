В центре Москвы завершили строительство культурного пространства "ГЭС-2"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Строительство культурного пространства для современного искусства на месте бывшей ГЭС-2 завершили в субботу в День города на Болотной набережной в Москве. В ближайшие месяцы оно будет "наполнено жизнью", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня в День города нам преподнесли огромный подарок, было завершено пятилетнее строительство, реконструкция, восстановление, реставрация уникального культурного пространства, которое скромно назвали Дом культуры "ГЭС-2, но коллеги говорят, что такого уровня и универсальности пространства в мире или нет, или их совсем немного", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что власти города постарались в свою очередь привести в порядок территорию вокруг. "Мы реконструировали Патриарший мост, набережную, коммуникации. В целом это стало не только внутри здания, но и вокруг огромным общественным пространством, которое без всякого сомнения будет украшением города и, конечно, понравится москвичам и гостям столицы", - сказал Собянин.

Он выразил благодарность авторам проекта - учредителю фонда V-A-C Леониду Михельсону, гендиректору фонда Терезе Мавике и соавтору архитектурного проекта RPBW Антонио Бельведере. "Это сложная, кропотливая работа. Тем более с архитекторами мирового уровня, не все инвесторы справляются с их желаниями и задумками, но вы все справились с задачей. Теперь главное - в ближайшие месяцы наполнить это огромное пространство жизнью. И эта работа уже началась. Спасибо вам огромное", - сказал Собянин.

В свою очередь Михельсон поблагодарил мэра за помощь в реализации этого проекта. "Одним нам бы не удалось этого сделать. Это огромная площадка... Мы все загорелись идеей сделать что-то уникальное, и, по-моему, нам это удалось. Я уверен, что это будет одна из любимых площадок москвичей. Мы приложим максимальные усилия, чтобы это осуществить", - сказал Михельсон.

Центральная электрическая станция городского трамвая (позднее - ГЭС-2 "Мосэнерго") была построена в 1904-1908 годы по проекту архитектора Василия Башкирова у Малого Каменного моста на берегу Водоотводного канала. В ноябре 2009 года зданию ГЭС-2 был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В ноябре 2014 года ПАО "Мосэнерго" продало имущественный комплекс ГЭС-2 инвестору ООО "ГЭС-2" (собственник - Леонид Михельсон) для создания Дома культуры "ГЭС-2". Заказчиком создания Дома культуры стал основанный Михельсоном Фонд развития современной культуры "Виктория - Искусство быть современным" (V-A-C).