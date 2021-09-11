МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл набережные острова Балчуг после благоустройства.

"Большое пространство сделали на острове Балчуг - от Дома Музыки до "Дома культуры ГЭС-2", который вывели лет десять назад. Электростанция сейчас реконструирована, там сделано пространство рядом с Патриаршим мостом. Там получился действительно уникальный комплекс. И вот от Дома Музыки до ГЭС-2 все вокруг благоустроили, можно гулять теперь не только вдоль "Зарядья" и Кремлевской набережной, но и с этой стороны", - сообщил Собянин.

Комплексное благоустройство острова Балчуг, проведенное в 2021 году, охватило Репинский сквер (Болотную площадь), Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую набережные и прилегающие к ним Садовническую улицу, 1-й и 2-й Раушские, Фалеевский, Комиссариатский и Садовнический переулки.

Благоустройство Балчуга

Как уточняется в материалах столичной мэрии, основная идея благоустройства Балчуга - условное разделение городского пространства на историческое и современное. Тротуарами "внутри" острова - на Садовнической улице, в переулках и вдоль зданий на набережных - пользуются в основном местные жители и офисные работники. В ходе благоустройства эти тротуары привели в порядок и добавили места отдыха с классическими московскими лавочками. И наоборот - на набережных у воды гуляют туристы, а горожане катаются на самокатах и велосипедах. Там городское пространство было оформлено более ярко и современно.

Часть новых фонарей Балчуга выполнена в современном стиле минимализма. Другие напоминают старинные газовые фонари. Парапеты набережных акцентированы с помощью специальной подсветки. Всего на Балчуге установлено свыше 1,1 тыс. малых архитектурных форм, 27 стел навигации, 806 опор освещения и 913 парапетных светильников. С целью повышения безопасности движения пешеходов и транспорта установлены 32 камеры видеонаблюдения и 19 светофоров. Отремонтированы фасады семи зданий.

На острове стало больше зелени - разбито свыше 59 тыс. квадратных метров газонов и 6,4 тыс. метров цветников, а осенью высадят порядка 600 новых деревьев и 11 418 кустарников. Среди них европейские липы "Паллида", красные клены, вязы "Лобел", декоративные яблони, рябинники, кизильники и белый дерен. Новые зеленые насаждения придадут свежий облик променадам и станут естественной преградой, которая защищает пешеходов от пыли проезжей части.

Новыми красками заиграют скверы на Космодамианской и Садовнической набережных. "Изюминка" проекта - благоустройство Репинского сквера, большого зеленого пространства Балчуга, созданного к 800-летию Москвы в 1948 году.

Рядом с историческим зданием ГЭС-2 создана пешеходная зона, связывающая Храм Христа Спасителя с Якиманкой. С Патриаршего моста можно спуститься на Болотную набережную и посидеть прямо у воды.

Благоустройство острова Балчуг является самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы, который был реализован в этом году.