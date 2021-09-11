Траурная церемония в память жертв терактов началась у мемориала в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября началась на мемориале в Нью-Йорке. Трансляцию церемонии ведет обслуживающий мемориал музей.

В мероприятии участвует прибывший накануне в Нью-Йорк президент США Джо Байден. Выступления главы государства на мероприятии не планируется - как уточняла ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, этот день будет посвящен памяти погибших.

С 08:30 (15:30 мск) и до 12:30 (19:30 мск) родственники жертв теракта будут зачитывать их имена. Это процедура будет прерываться минутами молчания. Первая состоится в 08:36 (15:36 мск), когда первый захваченный террористами самолет врезался в северную башню всемирного торгового центра. Затем последуют минуты молчания в момент столкновения второго самолета с южной башней, падением третьего самолета у Шанксвилла (Пенсильвания), столкновением четвертого самолета с Пентагоном, обрушения южной башни и обрушения северной башни.

Будут зачитаны имена всех погибших в терактах 11 сентября.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.