В Петербурге стартовал военно-исторический фестиваль "Невская битва"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Военно-исторический фестиваль "Невская битва", приуроченный к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, начался в Петербурге. Об этом журналистам рассказали в субботу в пресс-службе городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

"У стен Петропавловской крепости стартовал военно-исторический фестиваль "Невская битва", приуроченный к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. В торжественной церемонии открытия и праздничном параде приняли участие клубы исторической реконструкции и военно-исторические клубы из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, регионов России", - говорится в сообщении.

Фестиваль призван познакомить зрителей с военной и гражданской культурой Руси и Европы XIII века. Центральным событием стала реконструкция знаменитого Невского сражения, произошедшего в 1240 году между новгородскими и шведскими войсками. В сюжетной постановке зрителям рассказали о значимости победы князя Александра Ярославича, который предотвратил угрозу вражеского нашествия с севера и обеспечил безопасность границ России со стороны Швеции.

Кроме того, в программе запланированы конные состязания между княжеской дружиной и европейскими рыцарями с традиционными сшибками на копьях, сражения конных партий с использованием реплик клинкового вооружения; пешие баталии, дуэльные состязательные поединки с щитом и мечом или древковым оружием.

Фестиваль продлится все выходные (11 -12 сентября), посетить его петербуржцы смогут до 19 вечера на Кронверкской набережной Петропавловской крепости.

800 лет великому князю Александру Невскому

Праздничные мероприятия в честь 800-летия Александра Невского проходят по всей России. План празднования включает более 150 мероприятий на федеральном и региональных уровнях, основные из них приурочены к вехам жизненного пути князя и к российским государственным праздникам. Центральным днем станет день перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Петербург, который ежегодно отмечается 12 сентября.

Также в Петербурге в ночь на 12 сентября в 01:10 мск Дворцовый мост будет разведен под специальный трек-лист из произведений кантаты "Александр Невский" Сергея Прокофьева, а на разведенное полотно моста выведут лазерную проекцию, посвященную жизни великого князя.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Его стараниями проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Канонизирован в 1547 году как благоверный князь.