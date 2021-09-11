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Пандемия COVID-19

Власти Москвы не планируют вводить систему QR-кодов в театрах

Меры, которые предпринимает город, позволяют в ограниченном формате вести во всех направлениях культурно-творческую жизнь, отметил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы считают, что действующих в городе антиковидных мер достаточно и вводить систему QR-кодов в театрах на данный момент нет необходимости, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Давайте исходить из того, что мы имеем, зачем нам загадывать на будущее. Те меры, которые предпринимает город, чтобы бороться с пандемией, позволяют нам, конечно, в ограниченном формате вести во всех направлениях культурно-творческую жизнь", - сказал Кибовский, отвечая на вопрос планируют ли в Москве вводить QR-коды в театрах.

Театральный сезон во всех учреждениях культуры города начался с соблюдением санитарных мер. "Сегодня они признаются достаточными", - добавил Кибовский.

Теги
РоссияКибовский, Александр ВладимировичПандемия COVID-19
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