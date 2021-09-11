Роспотребнадзор не получал жалоб о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму

ТАСС, 11 сентября. Жалобы о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму в Роспотребнадзор не поступали. При обращении потребителей ведомство проведет проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

В субботу на портале сообщества мобильных разработчиков сообщили, что производитель смартфонов Xiaomi заблокировал свои аппараты в некоторых странах , которые попали под санкции. В частности, ограничения коснулись Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского региона Крым. По их данным, ограничения не коснулись устройств, активированных в других регионах, а затем ввезенных в Крым. Кроме того, часть пользователей смогла избежать блокировки после перепрошивки операционных систем.

"Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка", - сказали в ведомстве.

Законодательство не предусматривает административной ответственности изготовителя за такого рода действия, но потребители могут обратиться в суд с имущественным иском к компании. После изучения конкретных примеров Роспотребнадзор разработает соответствующие рекомендации и рассмотрит вопрос о помощи потребителям с судебной защитой. Ведомство имеет право заявить групповой иск к изготовителю, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев сообщил, что власти региона также пока не получали информацию о блокировке смартфонов Xiaomi.