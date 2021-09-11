В Сочи завершилось вручение премии "ТЭФИ-Мультимедиа"

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Вручение первой Национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа" завершилось в Сочи, передает корреспондент ТАСС из Зимнего театра, где проходила церемония.

Церемония собрала сотни журналистов, представляющих печатные издания, радио, телевидение и диджитал-СМИ. На вручение премии в Сочи приехали журналисты из Москвы и совсем небольших городов со всей страны. "Для нас очень почетно принимать первую в истории страны Национальную премию "ТЭФИ-Мультимедиа", благодарен организаторам", - написал в своем телеграм-канале глава администрации Сочи Алексей Копайгородский. Он напомнил, что сейчас в городе также проходит юбилейный форум современной журналистики "Вся Россия".

"Важно, что в формате "ТЭФИ" премия вручается не только телевизионщикам, но и представителям всех направлений журналистики - и газетам, и радио, и интернет-СМИ. И теперь наши коллеги из многих регионов страны, те, кто получили эту премию, смогут этим гордиться. Премия вручена в первый раз. Я надеюсь, она станет ежегодной", - сказал ТАСС глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Говоря о лауреатах премии, собеседник агентства отметил, что это журналисты, работающие в самых разных СМИ. "Они рассказывают, пишут, снимают не только правдиво и талантливо, но и интересно. Это оценивало очень серьезное жюри из самых известных журналистов", - добавил Соловьев.

Заместитель директора по цифровому развитию ТАСС Маргарита Головина, представлявшая агентство на церемонии, отметила, что профессиональное сообщество должно успевать за изменяющимся миром. "Поощрять людей, которые делают что-то в диджитал - это необходимость. Это нужно, чтобы была конкуренция, как в любой нормальной здоровой индустрии. Чтобы людям хотелось быть на вершине, чтобы была мотивация для реализации новых крутых, классных проектов", - отметила Головина.

О премии

Всего на конкурс, включающий 25 основных и две специальные номинации, поступило около 1,2 тыс. работ. Лучшие из них определил экспертный совет, состоящий из профессионалов медиаиндустрии, известных журналистов, теле- и радиоведущих, блогеров.

В числе главных задач премии - установление ориентиров в сфере российских СМИ, направленных на благо интересов общества, создание условий для роста профессионального мастерства и развития всех видов интеллектуального творчества.

Организатор премии "ТЭФИ-Мультимедиа", учрежденной в этом году, - Академия Российского телевидения. Соорганизатор - Союз журналистов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером конкурса.