{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

США пожертвовали Кот-д'Ивуару более 350 тыс. доз вакцины Pfizer

Вакцины предоставлены в рамках объявленной ранее президентом Джо Байденом программы отправки американских препаратов в другие страны через механизм COVAX

ТАСС, 12 сентября. США доставили в Кот-д'Ивуар более 350 тыс. доз вакцины от коронавируса американского фармацевтического концерна Pfizer. Об этом в субботу сообщил Госдепартамент США на своей странице в Twitter.

"Мы [США] рады объявить о прибытии 373 230 доз вакцины от коронавируса Pfizer в Кот-д'Ивуар в рамках программы COVAX", - говорится в сообщении.

Вакцины предоставлены в рамках объявленной ранее президентом США Джо Байденом программы отправки американских вакцин в другие страны через международный механизм COVAX и напрямую в качестве помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Кот-д'Ивуаре выявлено 57 598 инфицированных коронавирусом, умерли 495 человек. Согласно информации ВОЗ, в стране, где проживают 25,7 млн человек, к настоящему времени сделано 1,3 млн прививок от инфекции.

Теги
СШАКот-д’ИвуарБайден, ДжоПандемия COVID-19
Две колонны света поднялись над Манхэттеном в знак памяти о жертвах терактов 11 сентября
Для создания каждой из них используют 44 мощных прожектора
Читать полностью