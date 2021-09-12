В Токио заявили, что более 50% жителей Японии привиты второй дозой вакцины от коронавируса

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, который координирует деятельность центрального штаба по борьбе с распространением коронавируса, в воскресенье заявил, что более 50% жителей страны были привиты второй дозой вакцины от COVID-19.

"Я думаю, что доля получивших вторую дозу превысила 50%", - сказал он в эфире телеканала NHK. Министр также предположил, что к концу сентября второй дозой будут привиты уже 60% жителей страны, благодаря чему темпы проведения вакцинации в Японии догонят аналогичные показатели европейских стран.

Между тем, по данным официальной статистики, опубликованной на сайте канцелярии премьер-министра Японии, вторую дозу вакцины получили 49,8% (63 млн) жителей страны, первую - 61,9% (78,3 млн).

В Японии применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca, американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna.