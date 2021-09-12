Папа Римский Франциск заявил, что находится в хорошей форме

БУДАПЕШТ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск появился перед журналистами своего пресс-пула в отличной форме. Понтифик отправился в воскресенье в зарубежную поездку, в ходе которой примет участие в закрытии Международного евхаристического конгресса в столице Венгрии и побывает в Словакии.

Несмотря на продолжающуюся пандемию и короткий перелет (чуть более 1,5 часа), Франциск не отказался от традиции приветствовать журналистов, обращаясь к каждому в отдельности. "Чувствую себя хорошо", - заверил понтифик, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, о его самочувствии в связи с перенесенной в июле операцией.

Франциск общался с журналистами без маски, в отличие от прошлой поездки - в Ирак в марте, первой после начала пандемии, и вновь пожимал руки. Всего в этой поездке Папу сопровождают около 70 представителей международных СМИ. Понтифик также продолжал подписывать посвящения, принимать книги, письма и другие подарки. Он улыбался, выглядел бодрым и отдохнувшим несмотря на ранний вылет, в 06:00 по местному времени. Франциск даже шутил, высказавшись по поводу лысины одного из старейших участников папского пресс-пула репортера агентства Reuters Фила Пуллеллы.

В начале июля Франциску, который в декабре отметит 85-летие, была сделана операция на кишечнике. В первое время после госпитализации он придерживался более щадящего режима работы. Это вновь всколыхнуло спекуляции, что он может последовать примеру своего предшественника Бенедикта XVI и отречься от престола. Сам Франциск в недавнем интервью испанскому католическому радио такие предположения косвенно опроверг, отметив, что "когда речь заходит о здоровье Папы Римского, всегда поднимается ветерок или ураган конклава" (закрытых кардинальских выборов нового главы Римско-католической церкви после кончины предыдущего). Бенедикт XVI был первым понтификом за почти шесть столетий, который отрекся от папского престола, как он утверждал, из-за нехватки физических сил, чтобы "вести лодку Святого Петра" (Церковь).

Пребывание Франциска в Будапеште продлится всего несколько часов, после чего понтифик отправится в Братиславу.