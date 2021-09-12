В России выявили 18 554 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 554, до 7 140 070. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,26%.

В частности, за сутки было выявлено 1 597 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 718 - в Московской области, 506 - в Свердловской области, 472 - в Ростовской области, 470 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 557 664 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 497. Всего уже выздоровели 6 389 657 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 788 против 796 днем ранее. Всего от инфекции умерли 192 749 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,7%, следует из данных штаба.