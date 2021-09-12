Число выявленных за неделю заражений коронавирусом в Москве выросло во второй раз подряд

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных за неделю случаев заражения коронавирусом в Москве выросло во второй раз подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

За последние семь дней в столице выявили 10 818 заболевших, тогда как за предыдущий аналогичный период - 10 403. Таким образом, рост составил 4%.

О подъеме заболеваемости в городе может свидетельствовать и коэффициент распространения инфекции, который в воскресенье достиг 1,26 - максимума с 21 июня.

При этом число подтверждаемых случаев в России в целом продолжает сокращаться: на прошлой неделе в стране выявили 129 772 заразившихся, на этой - 127 471 (снижение на 1,8%). Однако количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, по-прежнему растет - за семь дней оно увеличилось на 2 996, до 557 664.

Смертность из-за новой инфекции в стране остается на высоком уровне. За последнюю неделю штаб зарегистрировал 5 549 летальных исходов против 5 563 за предыдущую, а летальность заболевания возросла до 2,7%.