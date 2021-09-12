Власти Британии рассчитывают запустить в сентябре программу по ревакцинации от COVID-19

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенного Королевства рассчитывают начать программу по ревакцинации населения от коронавируса в сентябре. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

"Что касается общей бустерной программы, мы попросили Совместный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI, консультирующий Минздрав страны) этот вопрос. Месяц назад или около того они сообщили мне в предварительном порядке, что поддерживают это, но они сказали, что им нужно провести дополнительную работу", - сказал глава ведомства. "Я полагаю, что мы сможем начать нашу программу по ревакцинации, которая будет зависеть от их окончательной рекомендации, по графику в этом месяце", - добавил он.

Позже в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си Джавид уточнил: "Если они дадут это разрешение, мы готовы начать [ревакцинацию] в течение недели".

9 сентября британский медицинский регулятор, Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA), одобрило препараты производства американской компании Pfizer и британско-шведской AstraZeneca для ревакцинации от COVID-19. Окончательное решение должен принять JCVI.

Кампания по вакцинации от COVID-19 стартовала в Великобритании в декабре прошлого года. Первую вакцину получили 89% взрослого населения страны, вторую - 80,8%.

8 сентября власти соседней Ирландии заявили о том, что ревакцинируют пожилое население страны от коронавируса. Под программу введения бустерной дозы подпадут жители домов престарелых старше 65 лет и все проживающие в стране люди старше 80 лет.