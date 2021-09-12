В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей на Черном море

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в связи с возможным образованием смерчей над Черным морем объявлено в Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"<...> 12 сентября 2021 г. на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра", - говорится в сообщении.

Во время сильного ветра спасатели не рекомендуют находиться рядом с шаткими строениями, деревьями, неустойчивыми конструкциями, прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы.

Как уточнили в пресс-службе администрации Сочи, все городские службы переведены в режим повышенной готовности.