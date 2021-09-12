Мишустин поручил дополнительно профинансировать всероссийский конкурс по благоустройству

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область, которая состоялась 26 августа. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба правительства РФ.

Премьер поручил Минстрою и Минфину до 15 декабря представить предложения по дополнительному финансированию всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на ближайшие три года. Кроме того, Минстрою поставлена задача продлить программу повышения квалификации архитекторов и градостроителей "Архитекторы.рф" до 2024 года включительно, ведомство должно отчитаться о ее выполнении до 1 октября.

Также глава кабмина поручил выделить 1,9 млрд рублей на капитальный ремонт Нижегородской областной детской клинической больницы и закупку необходимого оборудования для нее. Предусмотреть средства на это в проекте нового трехлетнего федерального бюджета поручено Минздраву и Минфину.

Помимо прочего, Минкультуры, Минфин и Минэкономразвития должны проработать вопрос выделения из бюджета денег на реставрацию в Нижнем Новгороде объекта культурного наследия, бывшего купеческого дома Бурмистровых, где располагается Литературный музей Горького. Отмечается, что об этом Мишустина попросили музейные работники во время посещения им Нижегородского государственного художественного музея.