В Самаре объявлен конкурс на создание проекта объединенной набережной

САМАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Самары в день 435-летия города объявили о проведении конкурса на создание пятой очереди возведения набережной, которая должна объединить старую и новую набережные реки Волга. Итоги конкурса объявят в последний день осени, а победителей ждут денежные призы, сообщается на сайте городской администрации.

"Сегодня, 12 сентября, в День 435-летия Самары объявлен открытый конкурс на лучшее концептуальное архитектурно-планировочное и конструктивное предложение пятой очереди набережной реки Волга. В конкурсе могут принять участие архитекторы и градостроители, урбанисты и дизайнеры, профессиональные бюро, мастерские или их консорциумы, отдельные участники и авторские коллективы", - говорится в сообщении.

Заявки можно подавать до 20 ноября, итоги конкурса будут подведены 30 ноября. Победитель конкурса получит 500 тыс. рублей, второе место - 250 тыс. рублей, а третье - 200 тыс. рублей. Также предусмотрены четыре поощрительные премии по 150 тыс. рублей каждая и премия за "Народное голосование" в размере 50 тыс. рублей.

В настоящее время общая протяженность набережной в Самаре составляет почти пять километров, но старая и новая набережная разделены между собой двухкилометровым участком, который и планируется благоустроить в рамках конкурса. Планируется, что будут добавлены прогулочная зона, места досуга и отдыха, рекреации и другие туристические объекты.