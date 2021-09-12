Орбан заявил, что попросил Папу Римского не дать "погибнуть христианской Венгрии"

БУДАПЕШТ, 12 сентября. /ТАСС/. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что обратился к Папе Римскому Франциску с призывом не допустить гибели христианской Венгрии.

"Я попросил Папу Римского Франциска не позволить погибнуть христианской Венгрии", - сообщил глава правительства в воскресенье на своей странице в Facebook после встречи с понтификом, который находится в Будапеште. Орбан также разместил фотографию со встречи с ватиканской делегацией.

Парламент Венгрии 15 июня принял закон, запрещающий демонстрацию однополых отношений в учебных материалах или телевизионных шоу, предназначенных для лиц моложе 18 лет. Он подразумевает, что только отдельные лица и организации, внесенные в официальный реестр, могут проводить занятия по половому воспитанию в учебных заведениях. Крупным компаниям также запрещено размещать рекламу, связанную с гомосексуализмом, если она нацелена на аудиторию младше 18 лет. Этот закон вызвал критику среди политической элиты Евросоюза и ряда его государств-членов.

Еврокомиссия (ЕК) начала 15 июля юридическую процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши за местные законы, которые, по мнению Брюсселя, ущемляют права секс-меньшинств. Если Варшава и Будапешт не прислушаются к претензиям ЕК, Брюссель может подать иски в Европейский суд юстиции, который под угрозой штрафов вправе обязать эти страны выполнить требования Еврокомиссии.