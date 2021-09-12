В Египте выявили суточный максимум по числу заразившихся коронавирусом за почти три месяца

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Наибольшее число заразившихся коронавирусом за последние 80 дней выявлено в воскресенье в Египте. Об этом сообщило министерство здравоохранения и народонаселения страны.

"За минувшие сутки зарегистрировано 458 новых случаев заражения, что является суточным максимумом с 23 июня", - говорится в сообщении ведомства.

Власти в начале сентября предупредили о вступлении страны в четвертую волну пандемии, и в последние недели наблюдается медленный рост числа заболевших. В то же время до пиковых показателей, когда в разгар пандемии ежедневно выявлялось более полутора тысяч новых случаев, еще далеко. За минувшие сутки от осложнений COVID-19 умерли 13 человек. Всего с начала пандемии в феврале прошлого года коронавирус в Египте унес жизни 16 860 человек, переболели более 292 тыс. человек, полностью выздоровели 246 тыс.

В настоящее время в Египте особое внимание уделяется вакцинации населения. На данный момент привито уже 10,4 млн человек, и к концу года власти надеются покрыть вакцинами 40 млн граждан. Рассматривается вопрос о предоставлении до конца года бустерных доз вакцин тем, кто привился 6-8 месяцев назад, сообщила глава Минздрава Хала Заид.