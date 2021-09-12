В Шанхае объявили желтый уровень опасности из-за супертайфуна "Чанту"

ШАНХАЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Центральная метеорологическая служба Шанхая объявила в воскресенье желтый уровень опасности в связи с приближающимся к мегаполису тайфуном "Чанту", который стал 14-м по счету в этом сезоне. Согласно национальной системе мониторинга тропических циклонов, тайфун вплотную приблизится к Шанхаю в понедельник вечером.

Скорость ветра в центральной части "Чанту", который сейчас классифицируется как супертайфун, составляет около 52 м/с. Тропический циклон в настоящее время находится примерно в 117 км к северо-востоку от тайваньского города Тайбэй и продолжает движение в северном направлении со скоростью порядка 27 км/ч.

В прибрежных восточных провинциях Китая местные власти принимают различные меры для предотвращения возможных негативных последствий удара стихии. На 13 и 14 сентября приостановлено движение поездов по ряду направлений в регионе. В эти же дни, в частности, в Шанхае будут прекращены занятия в детских садах, начальных и средних школах. В мегаполисе также в понедельник и во вторник не будут работать парки и туристические объекты на открытом воздухе. Аналогичные меры принимаются и в ряде других приморских городов в данном регионе.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.