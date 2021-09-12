Жителя Саудовской Аравии приговорили к пяти месяцам тюрьмы за нарушение масочного режима

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Подданный Саудовской Аравии приговорен к пяти месяцам тюрьмы за нарушение масочного режима. Об этом сообщила в воскресенье газета Al-Bayan . Уголовный суд Джидды осудил подданного королевства за то, что он снял маску в общественном месте и отказался подчиниться указанию сотрудника службы безопасности, отмечает издание.

Согласно заявлению прокуратуры, мужчина проигнорировал просьбу охранника на набережной надеть маску, а также предъявить документы по требованию патрульной службы. Саудовец объяснил суду, что у него была при себе маска, но он снял ее из-за жары. При вынесении приговора суд учел неповиновение подданного властям. При отбывании наказания осужденному будет засчитан срок, проведенный под стражей.

Тем временем в Саудовской Аравии, согласно данным Минздрава королевства, зарегистрирован наименьший с января этого года уровень заражений новым коронавирусом. К настоящему моменту в стране с населением около 35 млн человек сделано уже 40 млн прививок от коронавируса, и власти призывают население как можно скорее пройти полную вакцинацию.