Кириенко в Крыму исполнил мечту поборовшей рак девушки о полете на воздушном шаре

СУДАК /Крым/, 12 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках проекта "Мечтай со мной" исполнил мечту поборовшей онкологическое заболевание 16-летней девушки из Оренбурга, которая хотела совершить полет на воздушном шаре. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"11 сентября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с Валерией Паталашко на стенде проекта "Мечтай со мной" на форуме "Россия - страна возможностей", который с 8 по 12 сентября проходит в Крыму в рамках фестиваля "Таврида.АРТ", и пообещал девочке исполнить ее мечту о полете на воздушном шаре. 12 сентября команда проекта и платформы "Россия - страна возможностей" исполнила мечту 16-летней Валерии", - говорится в сообщении.

В пресс-служба уточнили, что девушка из Оренбурга поднялась в воздух вместе с отцом.

По данным организаторов, Валерия Паталашко, как и некоторые другие участники проекта "Мечтай со мной", пережила онкологическое заболевание. "Когда девочке было шесть лет, врачи поставили страшный диагноз - медуллобластома. Лечение заняло много времени: Валерия прошла через две операции и нескольких курсов лучевой и химиотерапии. Сейчас девочка находится в ремиссии", - объяснили в пресс-службе.

"Эмоции невероятные. Мы просто не ожидали, что получится такой праздник! По возвращению домой обязательно всем расскажем о таком замечательном проекте, который помогает тяжелобольным детям. Спасибо, что исполнили мечту Валерии", - приводятся в сообщении слова отца девушки.

После полета у Валерии появилась новая мечта - прыгнуть с парашютом, рассказали в пресс-службе.

О проекте

Проект "Мечтай со мной", стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные нематериальные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", в декабре того же года проект поддержал президент России, исполнив пять заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Фестиваль "Таврида. АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.